Putin grozi bronią jądrową. Anonimowe źródło komentuje

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Choć Władimir Putin grozi użyciem broni jądrowej, by bronić "integralności terytorialnej" Rosji, to na ten moment nie ma żadnych oznak nietypowej aktywności wokół arsenału nuklearnego będącego w dyspozycji Moskwy - twierdzi anonimowe źródło Reutera. Waszyngton jednak poważnie podchodzi do możliwego zagrożenia.

Zdjęcie Anonimowe źródło uspokaja: Na ten moment Rosja nie zamierza użyć broni jądrowej / AFP