Putin ciężko chory. Wyciekły tajne maile z Kremla

Oprac.: Mateusz Patyk Ukraina - Rosja

Władimir Putin jest we wczesnym stadium choroby Parkinsona i ma raka trzustki - wynika z ostatniego, niezweryfikowanego jeszcze oświadczenia o złym stanie zdrowia prezydenta Rosji, do którego dotarli dziennikarze śledczy brytyjskiego "The Sun". Według ujawnionych dokumentów, przywódca jest "nafaszerowany" sterydami, a oprócz Parkinsona i raka trzustki, cierpi też na nowotwór prostaty.

Zdjęcie Według ujawnionej przez brytyjskie media tajnej korespondencji Władimir Putin jest poważnie chory / Sergei BOBYLYOV / SPUTNIK / AFP