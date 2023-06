"Putin był, jest i będzie otwarty na rozmowy". Pieskow podaje warunki

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

Putin jest gotowy na wszelkie rozmowy, które pozwolą Rosji osiągnąć jej cele nawet innymi sposobami niż wojskowymi - uważa rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow, cytowany przez prokremlowską agencję Ria Nowosti. Rzecznik odniósł się w ten sposób do doniesień o planowanym szczycie pokojowym, który miałby się odbyć we Francji. Jednak według "The Wall Street Journal" przedstawiciele Rosji na spotkanie mieliby nie zostać zaproszeni.

Zdjęcie Władimir Putin / Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP