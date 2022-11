Punkt naprawy broni dostarczanej Ukrainie w Polsce. Decyzja Pentagonu

Oprac.: Joanna Mazur Ukraina - Rosja

Ukraińscy żołnierze wystrzeliwują codziennie tysiące pocisków na rosyjskie cele, a to z kolei zmusza Stany Zjednoczone do wymiany luf dział i reperacji broni artyleryjskiej za granicą. W związku z tym, na terenie Polski, Pentagon założył punkt naprawy uzbrojenia, które dostarczane jest do Ukrainy - podaje "New York Times".

Zdjęcie Ukraińscy żołnierze odpierają ataki sił agresora, zdj. ilustracyjne / Andrii Marienko/Associated Press / East News