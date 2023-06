Pułk Kalinowskiego wzywa do obalenia Łukaszenki. "Czekajcie na sygnał"

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Dowódca pułku Kalinowskiego - największej z ochotniczych, białoruskich formacji walczących po stronie Ukrainy - wezwał do zbrojnego powstania przeciw reżimowi Alaksandra Łukaszenki. - To początek końca wielkiej tyranii - powiedział Dzianis ps. "Kit" w przemowie do białoruskiego narodu. Żołnierze chcą wykorzystać marsz Grupy Wagnera na Moskwę.

Zdjęcie Pułk Kalinowskiego zwrócił się do Białorusinów / Telegram/Полк Каліноўскага /