"Publiczne splunięcie Putinowi w twarz". Żołnierze pozywają za nakaz walki w Ukrainie

Oprac.: Michał Michalak Ukraina - Rosja

25 żołnierzy pozwało swojego dowódcę, gen. broni Siergieja Zacharowa do sądu w bazie wojskowej we Władykaukazie. Powodem jest nielegalny, ich zdaniem, rozkaz walki w Ukrainie - relacjonuje "The Daily Mail".

Zdjęcie Członkowie Rosgwardii w Moskwie / ALEXANDER NEMENOV/AFP / East News