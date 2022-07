Rosyjski koncern energetyczny Gazprom stawia kolejne warunki co do dalszego działania gazociągu Nord Stream 1. Koncern przekazał w sobotę, że oczekuje od niemieckiej firmy Siemens pełnego wywiązania się z umów dotyczących serwisowania turbin gazowych, które, jak podkreślił Gazprom, są niezbędne do pewnego funkcjonowania gazociągu.

Rosjanom udało się już doprowadzić, mimo obowiązujących sankcji, do zwrotu Gazpromowi jednej z turbin serwisowanych przez Siemensa w Kanadzie. Tego typu turbiny wykorzystywane są w stacjach kompresyjnych gazociągów.

Zajmująca się turbinami spółka Siemens Energy, wydzielona z koncernu Siemens, oświadczyła, że intensywnie zabiega o wszystkie potrzebne zezwolenia oraz wyjaśnia sprawy logistyczne, aby jak najszybciej doprowadzić do ponownego uruchomienia turbiny, która była serwisowana w Kanadzie.

Niepewna przyszłość Nord Stream 1

W ostatnich dniach Gazprom stawiał pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie gazociągu Nord Stream 1, którym dostarczana jest do Niemiec większość rosyjskiego gazu. Koncern tłumaczył to właśnie wątpliwościami dotyczącymi zwrotu turbiny z Kanady. Podawał, że nie może zagwarantować bezpiecznego działania jednego z krytycznych elementów gazociągu.

Gazprom wyraźnie zredukował w ostatnich tygodniach ilość gazu przesyłanego do Niemiec. Od początku tego tygodnia Nord Stream 1 w ogóle nie przesyła gazu, bo instalacja przechodzi coroczny przegląd. Niemcy podejrzewają, że Rosja może już nie wznowić eksportu surowca, aby w ten sposób zwiększyć presję na Berlin wspierający militarnie Ukrainę i uczestniczący w zachodnich sankcjach wobec Moskwy.

Wizja odcięcia rosyjskich dostaw wywołała w Niemczech, oraz innych krajach europejskich, obawy o niedobory surowca. Eksperci szacują, że nagłe przerwanie dostaw do Niemiec wpędziłoby gospodarkę Niemiec w recesję.

Nord Stream 1 nie jest jednak jedynym gazociągiem prowadzącym z Rosji do Europy Środkowo-Wschodniej. Dostawy gazociągiem biegnącym przez Ukrainę były w sobotę stabilne, wynika z danych pochodzących z jednej ze stacji pomiarowych.



