Przymusowe przesiedlenia dzieci w Mariupolu. "Trzeba odnaleźć ich rodziców"

Ukraina - Rosja

- Rosyjscy najeźdźcy siłą wywieźli do Rosji około 40 tys. Ukraińców, przedstawiając te przymusowe przesiedlenia jako rzekome "ewakuacje" - oświadczyła wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Z obleganego Mariupola dzieci bez rodziców zostały wywiezione przez okupantów do szpitala w okupowanym Doniecku. Mer Wadym Boiczko oświadczył ponadto, że już połowa z 540 tys. mieszkańców Mariupola opuściła to miasto.

Zdjęcie Ewakuowani z Mariupola w autobusie / zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/ROMAN PILIPEY / PAP