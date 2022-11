Przyjęcie Ukrainy do NATO. Warunkiem zwycięstwo nad Rosją

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Ukraina - Rosja

Ukraina w końcu usłyszała konkretne stanowisko NATO w sprawie jej członkostwa w Sojuszu – ocenił w środę ukraiński politolog Wołodymyr Horbacz, komentując oświadczenie, iż Kijów może przystąpić do NATO po zwycięstwie w wojnie z Rosją. W jego ocenie jest to znak, że "NATO przestaje się bać Moskwy". - Jest to wynikiem sukcesów Ukrainy na froncie - dodał.

Zdjęcie Jens Stoltenberg / AFP