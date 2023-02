Jak dodał, wcześniej był na podobnych wydarzeniach, ale i tak chciał zobaczyć, jak tym razem będzie wyglądać organizacja. - Także z ciekawości, co usłyszymy - uściślił.

Zdjęcie Maksymilian Głowacz / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

"Jeśli Bidenowi chciało się jechać pociągiem do Kijowa i z powrotem, to i my możemy przyjść"

Aby wysłuchać przywódcy USA, a także prezydenta RP Andrzeja Dudę i amerykańskiego ambasadora Marka Brzezinskiego, nie trzeba było stać blisko mównicy. Organizatorzy spodziewali się rzesz ludzi i jeden z telebimów ustawili na Bulwarach Wiślanych.

Poza transmisją z przemówień na ekranach wyświetlały się tłumaczenia wystąpień na polski lub angielski oraz ukraiński.

Zdjęcie Przemówienia dało się śledzić także z bezpośrednich okolic Arkad Kubickiego / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Dwie kobiety, które ustawiły się w kolejce do bramek przed godziną 17 przypomniały, że dzień wcześniej Biden odwiedził Kijów, gdzie dojechał i skąd wrócił koleją. - Jeśli jemu chciało się jechać pociągiem osiem godzin w jedną stronę, a potem osiem godzin z powrotem, to i my między dzielnicami Warszawy damy radę się przemieścić - oceniły.

Na Wisłostradzie rozmawiałem też z Julką z Milicza, która do stolicy przyjechała z rodziną. - Gdy się dowiedzieliśmy, że przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych, zdecydowaliśmy się przyjść. Być może to ostatnia okazja, by go tutaj zobaczyć - przypomniała.

Zdjęcie Julka z Milicza / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Uznała, że Joe Biden jest na świecie "bardzo ważnym człowiekiem" i z tego względu warto wsłuchać się, co ma do przekazania. - Wcześniej byłam na wiecach podczas kampanii wyborczej, ale na tego rodzaju wydarzeniu jeszcze nie. Na pewno Biden będzie dziękował za pomoc Ukraińcom, a jego przemowa będzie głównie o Ukrainie - przewidywała.

Nie zraziły się chłodem i tłumem. "Chciałyśmy być, to historyczne wydarzenie"

Z kolei dla dwóch przyjaciółek istotne było, czy amerykański przywódca zapewni mieszkańców naszego kraju, że są bezpieczni. - Mówił o tym Mark Brzezinski, ale chciałabym potwierdzenia ze strony prezydenta - powiedziała jedna z nich, machając amerykańską flagą. Takie proporczyki, także w barwach Polski, Ukrainy oraz NATO, dało się kupić na miejscu za 10 złotych.

Zdjęcie Flaga USA - jest, prezydent Biden - jest, dobry nastrój - także obecny / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Jak podkreśliły rozmówczynie Interii, sam fakt, że w poniedziałek Biden zjawił się na Ukrainie jest "mocnym przekazem dla Władimira Putina". - Mamy nadzieję, że Rosja nie postanowi zaatakować i Polski - dodały.

Wrażeniami po tym, jak Biden opuścił mównicę, podzieliły się Paulina i Dominika. Mało słyszały z tego, co powiedział lider USA, a ponadto przez większość czasu nie były w stanie nic dojrzeć na telebimie.

- Ale chciałyśmy tu być, bo to historyczne wydarzenie, niezależnie od pogody albo innych przeciwskazań. Atmosfera bardzo fajna, nikt nie był niegrzeczny, nie skandował, nie popychał innych. Było bezpiecznie i spokojnie - oceniła Paulina.

Zdjęcie Tłum na Wisłostradzie podczas kulminacyjnego momentu - przemówienia Joe Bidena / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Prorosyjskie "aktywistki" próbowały pouczać przechodniów

Dominika zastanawiała się natomiast, dlaczego Joe Biden wybrał akurat Arkady Kubickiego. - Nie lepsze byłoby inne miejsce, na przykład plac Zamkowy, Piłsudskiego albo Defilad? Tutaj mocno wieje od Wisły - mówiła.



Zdjęcie Paulina i Dominika / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Przywołała również krótką rozmowę z żołnierzem strzegącym bezpieczeństwa na Wisłostradzie, którego spotkała idąc na przemówienie. - Zapytałam go, gdzie są Arkady Kubickiego, a on odpowiedział: "My nie wiemy". Ale gdy padło pytanie, w którym miejscu będzie Joe Biden, odpowiedź padła: "A to tam" - powiedziała z uśmiechem.

Joe Biden zakończył orędzie po godzinie 18, a chwilę potem tłum dość sprawnie się rozszedł. Protestów praktycznie nie było, transparenty także trudno było dojrzeć.

Zdjęcie Jeden z uczestników wtorkowego wydarzenia w Warszawie "ubrał się" w amerykańską flagę / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Zaobserwowałem tylko jeden incydent - dwie panie o prorosyjskich poglądach próbowały przekonywać przechodniów, że pomoc Ukrainie się nie należy. Jednak ich "wysiłki" spełzały na niczym.

Wiktor Kazanecki

