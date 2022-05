"Przyjechał zabijać Ukraińców". Opublikowano zdjęcie rosyjskiego pułkownika

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa opublikowała zdjęcia pułkownika Siergieja Maksimowa. Według śledczych to właśnie on wydał rozkaz ostrzelania obiektów cywilnych we wsiach obwodu charkowskiego. W wyniku zmasowanego ataku śmiertelnych obrażeń doznała 13-letnia dziewczynka. Prokurator opublikowała też zdjęcia rosyjskich żołnierzy i członków grupy Wagnera, którzy mają być odpowiedzialni za tortury i morderstwa na ludności cywilnej.

Zdjęcie Opublikowano zdjęcie rosyjskiego pułkownika / Ірина Венедіктова / facebook.com