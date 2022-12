Spiegel opublikował w środę analizę zdjęć satelitarnych, które wskazują na wzrastającą aktywność w bazie lotniczej Engels-2 w pobliżu rosyjskiego Saratowa. Zdaniem ekspertów to zapowiedź kolejnego, wielkiego ataku rakietowego na Ukrainę.

Ukraina. Rosja szykuje się do ataku

Analizę oparto na fotografiach wykonanych przez Maxar Technologies i Planet Labs. Widać na nich ponad 20 bombowców dalekiego zasięgu typu Tu-95 i Tu-160. Na lotnisku znajdują się także skrzynie amunicyjne i wózki służące do przenoszenia pocisków manewrujących Ch-55 i Ch-101.

Zdaniem Ardy Mevlütoğlu, tureckiego eksperta ds. bezpieczeństwa i polityki obronnej "ciekawe jest również to, że na lotnisku jest wiele dużych samolotów transportowych, co wskazuje na niedawną dostawę do bazy, prawdopodobnie pocisków manewrujących".

Reklama

Zdjęcia wykonano 28 listopada. "Spodziewany jest intensywny atak rakietami manewrującymi" - komentuje Mevlütoğlu.

Ukraina. Nowa strategia Rosjan

W ostatnim czasie wojska rosyjskie stosują nową strategię w atakach na Ukrainę. Korzystając z pocisków manewrujących dalekiego zasięgu oraz dronów kamikadze produkcji irańskiej, dokonują zmasowanych ostrzałów ukraińskich miast.

Celem najczęściej są obiekty krytycznej infrastruktury energetycznej. Rosjanie atakując te obiekty terroryzują ludność cywilną, doprowadzając do przerw w dostawach prądu i innych mediów przy coraz niższych temperaturach.