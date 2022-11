Przewodów. Wołodymyr Zełenski: Nasi specjaliści wezmą udział w śledztwie

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

Wczoraj otrzymaliśmy potwierdzenie, że nasi specjaliści wezmą udział w śledztwie w sprawie wybuchu w Przewodowie - przekazał w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. We wtorek w Przewodowie przy granicy z Ukrainą spadł pocisk i doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch Polaków. Zełenski dodał, że strona ukraińska nie wie w 100 proc., co dokładnie się stało.

Zdjęcie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / GENYA SAVILOV / AFP