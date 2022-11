We wtorek, 15 listopada, w leżącym 6 km od granicy z Ukrainą Przewodowie koło Hrubieszowa (woj. lubelskie) spadł pocisk - najprawdopodobniej ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, wystrzelony w obronie przed rosyjskim masowym atakiem rakiet dalekiego zasięgu.

Przewodów. Śledztwo w sprawie eksplozji

W wyniku eksplozji pocisku śmierć poniosło dwóch obywateli Polski . Na miejscu kolejny dzień trwają działania prokuratorów, śledczych i ekspertów wojskowych.



W czwartek prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski przekazał, że strona ukraińska dostała potwierdzenie, że ich specjaliści wezmą udział w działaniach na miejscu zdarzenia.

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba zapowiadał zaś, że "Ukraina i Polska będą konstruktywnie i otwarcie współpracować w sprawie incydentu spowodowanego rosyjskim terrorem rakietowym przeciwko Ukrainie".



W dniu, w którym doszło do tragedii, siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę za pomocą blisko 100 rakiet, wymierzony głównie w obiekty energetyczne na jej całym terytorium.



Przewodów. Prezydent: Najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek

Prezydent Andrzej Duda poinformował w środę, że nic nie wskazuje na to, że zdarzenie w Przewodowie to intencjonalny atak na Polskę. Jak mówił, najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek. - Nie mamy żadnych dowodów, że rakieta została wystrzelona przez Rosję, jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta ukraińskiej obrony - powiedział wówczas prezydent.