W liście, cytowanym przez katolicką włoską agencję SIR, kardynał Hollerich zwrócił się do Cyryla "w duchu braterstwa", prosząc go o to, aby wpłynął na władze rosyjskie, aby "natychmiast zatrzymały działania wojenne przeciwko narodowi ukraińskiemu i pokazały dobrą wolę, by poszukiwać dyplomatycznego rozwiązania konfliktu, opartego na dialogu, zdrowym rozsądku i poszanowaniu prawa międzynarodowego".

Ponadto przewodniczący Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej napisał o konieczności zapewnienia bezpiecznych korytarzy humanitarnych i nieograniczonego dostępu do pomocy.

Wojna w Ukrainie. Apel do patriarchy Cyryla

Zwracając się do otwarcie popierającego wojnę patriarchy Cyryla, kardynał Hollerich dodał: "Z pękniętym sercem słuchamy głosów naszych braci i sióstr cierpiących z powodu szaleństwa wojny na Ukrainie, której straszliwe konsekwencje mamy przed oczami".

"W tych mrocznych momentach dla ludzkości, którym towarzyszą intensywne uczucia rozpaczy i strachu, wielu widzi w Świątobliwości tego, kto mógłby przynieść znak nadziei na pokojowe rozwiązanie tego konfliktu" - dodał.

Wcześniej, 3 marca, z apelem do Cyryla zwrócił się też abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. "Proszę cię, Bracie, abyś zaapelował do Władimira Putina o zaprzestanie bezsensownej walki z narodem ukraińskim, w której giną niewinni ludzie" - napisał w liście.