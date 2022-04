Nagranie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy zostało opublikowane w środę w mediach społecznościowych. Nosi ono tytuł-odezwę: "Przestańcie sponsorować wojnę".

Wojna w Ukrainie. Wojsko publikuje nagranie. "To nie jest reality show"

"Świat powinien wprowadzić całkowite embargo na ropę i gaz (z Rosji - red.). Kupowanie od agresora jest poniżające! Rosjanie i Putin są absolutnym złem" - czytamy w komunikacie pod filmem.

Ukraińscy wojskowi nazywają Putina "nowym Hitlerem" a rosyjską armię "nazistami". Sztab Generalny podkreśla także, że mimo ataku ze strony wojsk rosyjskich "Ukraina zwycięży". Dla potwierdzenia tej tezy Ukraińcy przypominają o wydarzeniach z 2014 roku, gdy ukraiński naród opowiedział się za dążeniem do przyłączenia się do europejskiej wspólnoty i przeciwstawił się separatystom i Rosji, która nie chciała, by Ukraina dołączyła do Unii Europejskiej.

Dalej w ostrych słowach Sztab Generalny zwrócił się do europejskich przywódców. "Wciąż są ludzie, politycy i rządy, które tylko obserwują. To nie jest reality show! To jest wojna dobra ze złem, demokracji z tyranią, wolności z niewolnictwem!" - napisano.

Nagranie ukraińskiej armii. Widać tam Merkel i Putina

"Przez 20 lat tworzyło się sztuczne uzależnienie od Rosji. Krwawy dyktator Putin szantażuje Europę ropą i gazem. Europejczycy nie wyciągnęli lekcji z 2014 roku i rozwiązali mu ręce. Nadeszła chwila prawdy" - zaznaczono.

Dalej Sztab Generalny podkreśla, że nic nie jest stracone i "jest jeszcze szansa" na powstrzymanie agresji Władimira Putina.



"Uratujcie świat! Jak wiele ofiar musi zginąć, byście zareagowali? Czekacie na atak chemiczny? A może uderzenie nuklearne? Czas powstrzymać Rosję, dopóki nie zniszczyła planety! Przestańcie sponsorować wojnę" - zakończono.



W nagraniu opublikowanym przez Siły Zbrojne Ukrainy widać m.in. europejskich polityków. Wojskowi przypomnieli ostatnią wypowiedź belgijskiego eurodeputowanego Guya Verhofstadta, który oskarżył Niemcy o "opieszałość" w sprawie nakładania sankcji na Rosję.

W kwestii Niemiec pojawiło się także archiwalne nagranie, na którym widać, jak była kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawia z Władimirem Putinem. Polityk odbiera kwiaty od prezydenta Rosji. Fragment ten pojawił się jako tło do słów o "szantażowaniu Europy" przez Putina.