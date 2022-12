Orędzie ukraińskiego prezydenta trwało 52 minuty i było 41 razy przerywane oklaskami; oprócz parlamentarzystów na sali obecny był rząd, dowódcy wojskowi, zagraniczni dyplomaci i członkowie rodzin poległych żołnierzy - relacjonował deputowany Jarosław Żelezniak.

- Pomogliśmy Zachodowi odnaleźć się na nowo (...) Nikt nie boi się już Rosji. To Ukraina zjednoczyła Unię Europejską - podkreślił Zełenski. - Dzięki Ukraińcom świat przypomina sobie, co to znaczy być zwycięzcą. W przyszłym roku będziemy to tylko wzmacniać - dodał. Wyraził też przekonanie, że "nadszedł czas na negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej".

Zełenski: Nic nie jest w stanie zatrzymać Ukrainy

Prezydent podziękował wszystkim państwom, "które pomagają nam pokonać rosyjską tyranię na polu walki". - Przypominam - jeszcze rok temu wydawało się niemożliwe, że nasze państwo będzie miało systemy obrony powietrznej "Patriot" (...) Jest to szczególny znak zaufania dla Ukrainy. To jest prawdziwy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział Zełenski i podziękował prezydentowi USA Joe Bidenowi oraz amerykańskiemu Kongresowi za wsparcie dla swojego kraju.

- Ukraińscy żołnierze udowadniają, że wielkość nie zależy od rozmiaru państwa ani zapasu rakiet (...). Wielkość to siła ducha tych, którzy bronią swojego domu - mówił ukraiński przywódca. - Nasi obrońcy wyparli okupantów spod Kijowa i to był pierwszy punkt zwrotny w wojnie. To pokazało siłę naszego oporu. Ukraińscy żołnierze wyzwolili Wyspę Węży i od tej pory każdy okupant wie, jaką odpowiedź może usłyszeć od Ukraińców w reakcji na wtargnięcie na nasze terytorium (...) Nic nie jest w stanie zatrzymać Ukrainy - podkreślił.

Ukraiński przywódca zaznaczył też, że światu potrzebne są nowe gwarancje bezpieczeństwa oraz reforma istniejących organizacji międzynarodowych, które powinny gwarantować pokój, ale nie są w stanie tego robić - przekazała agencja Interfax-Ukraina.

"Musimy stać się jednym z gwarantów bezpieczeństwa energetycznego"

Zełenski mówił również o rozwoju ukraińskiej gospodarki po zakończeniu wojny: - Teraz, kiedy wróg postawił sobie za cel zniszczenie naszego sektora energetycznego, musimy stać się liderem w przekształcaniu naszej energetyki tak, aby wytrzymała wszelkie zagrożenia - militarne, polityczne, ekonomiczne, a nawet klimatyczne. Musimy stać się - i staniemy się! - liderem zielonej energetyki. Umożliwi to stworzenie zdecentralizowanego systemu energetycznego, który nie może być zniszczony przez ataki rakietowe - zapowiedział prezydent.

- Będąc liderami w takiej energetyce i rozwijając naszą energetykę jądrową, a także wodną, będziemy mogli zabezpieczyć potrzeby Ukrainy, a w czasie pokoju także Europy. Będzie to historyczne wzmocnienie roli Ukrainy w Europie. Możemy, a więc musimy, stać się jednym z gwarantów bezpieczeństwa energetycznego Europy - dodał.

Zdaniem Zełenskiego "można być pewnym, że nadejdzie czas, kiedy ukraińska broń będzie stanowić konkurencję dla zachodniej; jesteśmy w stanie produkować rakiety, drony morskie, pojazdy opancerzone, samoloty i inną broń. My już je produkujemy". - Ukraiński kompleks wojskowo-przemysłowy był i będzie jednym z najpotężniejszych w Europie i na świecie"- powiedział.

W kwestii polityki wewnętrznej ukraiński lider podkreślił znaczenie cyfryzacji kraju. - Staniemy się liderami w cyfrowej transformacji państwa i społeczeństwa. (...) Jest to osiągnięcie (...) które pozwala nam uczynić z doświadczeń naszego państwa instrument polityki zagranicznej - zaznaczył prezydent.

Wojna w Ukrainie. "Odbudowa kraju będzie największym projektem gospodarczym"

Zełenski ogłosił też, że jednym z kluczowych zadań państwa jest zapewnienie, by miliony ludzi, którzy uciekli przed wojną za granicę, nie stały się uchodźcami. "Musimy ich ocalić jako część ukraińskiego społeczeństwa. Musimy zapewnić im powrót" - powiedział prezydent i podziękował państwom Unii Europejskiej, które udzieliły pomocy Ukraińcom.

Podkreślił też, że celem ukraińskich władz jest przywrócenie spójności terytorialnej kraju i uwolnienie z rosyjskiej niewoli wszystkich jeńców. Zaznaczył, że od początku wojny udało się już uwolnić 1456 ukraińskich jeńców wojennych.

- Odbudowa Ukrainy po działaniach wojennych będzie największym projektem gospodarczym naszych czasów w Europie - powiedział Zełenski i zwrócił się do deputowanych, by wypracowali normy prawne zachęcające międzynarodowy biznes do wzięcia udziału w odbudowie kraju po wojnie.