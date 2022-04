Przełom w Mariupolu. 20 cywilów ewakuowanych z zakładów Azowstal

Oprac.: Paulina Sowa Ukraina - Rosja

Zastępca dowódcy pułku Azow Swiatosław Pałamar poinformował, że 20 cywilów ukrywających się na terenie zakładów Azowstal w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy przekazano do ewakuacji do Zaporoża. - Mamy nadzieję, że ci ludzie dojadą do uzgodnionego miejsca - powiedział.

Zdjęcie Zakłady Azowstal w Mariupolu / Telegram