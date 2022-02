Demonstranci mają ze sobą flagi Ukrainy, Polski i Unii Europejskiej. Widać transparenty antywojenne, m.in. "Stop wojnie" i "Stop rosyjskiej agresji". Słychać okrzyki "Putin won", "Ukraina bez Putina". Przejeżdżający kierowcy solidaryzują się z protestującymi włączając klaksony.

Zdjęcie Demonstracja przed Ambasadą Rosji w Warszawie / PAP/Rafał Guz / PAP

Z informacji PAP wynika, że na demonstrację przyszli też Rosjanie, którzy trzymają tekturowe transparenty z napisem "nie w moim imieniu".

W związku z powiększającą się liczbą osób na ul. Belwederskiej mogą pojawić się utrudnienia.

Wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę - czytaj naszą relację na żywo!

Wojna na Ukrainie. Posłowie na demonstracji

Na demonstracji pojawili się posłowie opozycji, m.in. Michał Szczerba (KO), a także posłowie Lewicy Magdalena Biejat, Krzysztof Śmiszek i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Szczerba przemawiając podczas protestu mówił, że "nikt w XXI. wieku nie może zmieniać granic, nie może łamać prawa międzynarodowego siłą militarną, czołgami i bronią".

- To, czego obawialiśmy się przez ostatnie miesiące, wydarzyło się. To nie jest tylko uznanie marionetkowych rządów separatystów, a tak naprawdę agentów Putina. To jest już po prostu inwazja - powiedział. Dodał, że cały wolny świat musi mówić w tej sprawie jednym głosem.

Zdjęcie Michał Szczerba podczas demonstracji przeciwko wojnie / Adam Burakowski / Reporter

Demonstrację zorganizował Związek Ukraińców w Polsce, wraz z Komitetem Obywatelskim Solidarności z Ukrainą, Fundacją Nasz Wybór i Ukraińskim Domem w Warszawie.

Przedstawiciele tych organizacji wezwali w mediach społecznościach na demonstrację "wszystkich Polaków, Ukraińców i inne osoby, które nie zgadzają się na wojnę w środku Europy w XXI wieku". "Razem powiedzmy: Jesteśmy z Ukrainą! i Nie zgadzamy się na wojnę".

Wojna na Ukrainie. Putin zarządził inwazję

Ukraińskie MSZ poinformowało w czwartek rano, że rosyjskie wojska z różnych kierunków atakują ukraińskie miasta, w tym od strony okupowanego Donbasu i Krymu. Nieco później ukraińskie władze podały, że kolumny rosyjskich wojsk przekroczyły wschodnie, południowe i północne granice kraju. Ukraina korzysta ze swojego prawa do samoobrony, zgodnie z prawem międzynarodowym - głosi oświadczenie ukraińskiego MSZ.

W związku z sytuacją prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził stan wojenny na terenie całego kraju.