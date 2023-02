Wypowiedź propagandysty w pewnym momencie została zakłócona przez komunikat, który pojawił się na górze ekranu wyciszonego urządzenia. Z napisu na nim wynikało, że do prowadzącego telefonował Steven Seagal, amerykański aktor mieszkający obecnie w Rosji, który chętnie przyznaje się do bliskich relacji z Putinem. Sołowjow pośpiesznie wyjaśnił, kto do niego dzwoni i że nie może w tej chwili rozmawiać. Postanowił jednak niezwłocznie odpowiedzieć na nieudaną próbę kontaktu.

O tym, jak wyglądała ta scena, można dowiedzieć się z wideo udostępnionego przez Heraszczenkę. - Przepraszam... Moi przyjaciele nie wiedzą, że jestem na żywo, jednym z nich jest Steven Seagal, który akurat do mnie dzwoni. Odbiorę - powiedział na antenie Sołowjow. - Steven, prowadzę teraz transmisję! - poinformował po angielsku, a następnie kontynuował swój wywód o Musku. - To się zdarza, przepraszam was - dodał. Jednocześnie wyjawił, że "pisze SMS-a do Stevena, bo nie może rozmawiać".

Internauci nie dali się jednak zwieść pozorom i zauważyli pewien szczegół, który mocno rzuca się w oczy, a właściwie "uszy" na nagraniu. Pomimo znajdującego się tuż przy słuchawce mikrofonu, nie słychać żadnego sygnału ani głosu wydobywającego się z telefonu. Trudno więc zweryfikować, czy cała sytuacja nie była tylko słabo wyreżyserowaną kolejną propagandową "sztuczką" proklemowskiego publicysty.