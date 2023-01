"Nigdy nie wiadomo, co będzie konieczne w ramach specjalnej operacji wojskowej" - mówił propagandysta.

Nie wykluczył, że trzeba będzie "uderzyć w centra logistyczne czy produkcji ciężkiego sprzętu pancernego lub czołgów na terytorium krajów NATO".

"Teoretycznie nie możemy wykluczyć niczego" - powiedział, przy czym jego wypowiedź ilustrowały nagrania ciężkich myśliwców bombardujących zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych.



Jest bardzo ważne, aby nie było to robione w ramach "opcji do wykonania w trzy dni".



Atak jądrowy "musi być wyćwiczony do automatyzmu"

"Te możliwości muszą być ćwiczone już teraz, w razie wydarzeń takich jak atak Polski na Białoruś, czy atak Polski i Litwy na obwód kaliningradzki" - powiedział.

"Wszystkie niezbędne środki związane z użyciem przez Rosję taktycznej broni jądrowej przeciwko agresorowi, muszą być przećwiczone aż do automatyzmu, zarówno na poziomie decyzji politycznych i militarnych oraz praktycznego wdrożenia" - stwierdził propagandysta.



"To powinno zostać wykonane teraz" - dodał.



Propagandysta: "Służę Rosji"

W grudniu ubiegłego roku Korotczenko zamieścił na Twitterze swoje zdjęcie z ministrem obrony Federacji Rosyjskiej Siergiejem Szojgu.

"Dziś w Ministerstwie Obrony Federacji Rosyjskiej. Najwyższa nagroda za moją pracę w 2022 roku" - napisał 26 grudnia. "Służę Rosji" - deklarował we wpisie.

