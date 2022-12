W Waszyngtonie Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie w kongresie. Spotkał się też z Joe Bidenem, który zapewnił go, że broniące się przed Rosją państwo otrzyma kolejną transzę uzbrojenia o wartości 1,85 miliarda dolarów, a ukraińska armia zostanie wyposażona w system obrony przeciwlotniczej Patriot.

Tymczasem Władimir Sołowjow - jeden z naczelnych propagandystów Putina, opublikował w Telegramie kilka wpisów, w których postanowił skomentować najdrobniejsze szczegóły wizyty Zełenskiego.

Stempel "w okolicach pośladków"

Najpierw napisał o samolocie, którym Zełenski przybył do Waszyngtonu. Udostępnił nagranie z powitania na lotnisku. Napisał, że "w pokłonie" dla gospodarza "prezydent 'suwerennego' państwa" przyleciał samolotem z napisem "Stany Zjednoczone Ameryki".

Takie rozwiązanie było podyktowane względami bezpieczeństwa, a Rosja nieustannie zagraża wszelkim statkom powietrznym nad Ukrainą, o czym Sołowjow już nie wspomina.

Za to dalej pisze o pieczęci ze stemplem "własność rządu USA", która jego zdaniem powinna się znajdować "w okolicach pośladków prezydenta Ukrainy".

Następnie Sołowjow postanowił skrytykować prezydenta Bidena. W trakcie spotkania z Zełenskim prezydent USA stwierdził, że "Rosja używa zimy jako broni". Propagandysta napisał, że to samo mówił o Rosji Napoleon. Podobnie wypowiadał się Hitler o Stalinie. Sołowjow zbudował swój wpis w taki sposób, by wypowiedzi Hitlera i Bidena były jak najbardziej do siebie podobne.

Potem pisał o zdjęciu, na którym Zełenski wygląda na poruszonego. "Wowka nie mógł doczekać się spotkania. Zobaczył dziadka Joe i się rozpłakał" - pisze Sołowjow.

Poruszył też kwestię wojskowego stroju prezydenta Ukrainy. "Ciekawe czy już bywali w Białym Domu turyści w takich strojach" - ironizował.

