Projekt porozumienia Rosja-Ukraina. Co zakłada?

Oprac.: Aleksandra Cieślik Ukraina - Rosja

Projekt 15-punktowego układu pokojowego między Rosją a Ukrainą zakłada wycofanie rosyjskich wojsk z zajętych terenów, rezygnację przez Ukrainę z wejścia do NATO i goszczenia zagranicznych baz oraz międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa - podał w środę "Financial Times". Do publikacji odniósł się doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. "FT opublikował żądania strony rosyjskiej. Nic więcej. My mamy własne warunki" - napisał na Twitterze.

Zdjęcie Rosyjskie wojska od pierwszych dni wojny bombardują budynki mieszkalne / Cover Images / East News