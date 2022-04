Prof. Zybertowicz: Elity kierownicze Zachodu doprowadziły do utuczenia Putina

- Elity krajów Unii Europejskiej i NATO, a także społeczeństwa tych krajów nie przepracowały wniosków z wojen jugosłowiańskich. W szczególności odpowiedzialności kontyngentu holenderskiego za Srebrenicę, za ludobójstwo w Europie - powiedział prof. Andrzej Zybertowicz.

Gość Bogdana Rymanowskiego odnosił się do sytuacji w podkijowskiej Buczy. Ukraińskie ministerstwo obrony zamieściło na Twitterze film nagrany z samochodu jadącego przez miasto, z którego siły ukraińskie wyparły żołnierzy rosyjskich. Na drodze i poboczu widać ciała w cywilnych ubraniach.

Reklama

"Nowa Srebrenica. Ukraińskie miasto Bucza było w rękach rosyjskich bydlaków przez kilka tygodni. Miejscowi cywile byli poddawani arbitralnym egzekucjom, niektórzy z rękami związanymi na plecach, ich ciała rozrzucone są na ulicach miasta" - napisał resort obrony.

- Formuła "nowa Srebrenica" jest tu bardzo ważna - stwierdził prof. Zybertowicz.

Andrzej Zybertowicz: Miałem wrażenie, że Mark Rutte ukrywa głębokiego kaca moralnego Holendrów

- Gdy słyszałem, jak premier Holandii Mark Rutte rzucał się, krytykując Polskę, miałem wrażenie, że ukrywa jakiegoś głębokiego kaca moralnego Holendrów, którzy nie przepracowali odpowiedzialności za ludobójstwo w Europie sprzed niewielu lat - dodał Zybertowicz, odnosząc się do ludobójstwa, do którego doszło w lipcu 1995 r. w okolicach miasta Srebrenica. Od 1993 r. Srebrenica i okoliczne tereny były "strefą bezpieczeństwa". Holenderski batalion ONZ był odpowiedzialny za ochronę strefy.

- Sądzę, że Unia Europejska, zwłaszcza elity, ale także polskie elity, które bezkrytycznie powtarzały pewne formuły elit brukselskich, paryskich i berlińskich powinny przemyśleć to, że mamy do czynienia z porażką intelektualną elit kierowniczych Zachodu - stwierdził prof. Zybertowicz.

- To one doprowadziły do utuczenia Putina, to one wytłumiały nasze sygnały ostrzegawcze - krajów flanki wschodniej, Bałtów, także Rumunów na temat tego, co dzieje się w Rosji. Jeśli tam nie pojawi się odwaga spojrzenia w oczy na swoją odpowiedzialność, to nie uda się doprowadzić do rozliczenia państwa rosyjskiego za te zbrodnie - dodał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kwaśniewski w "Gościu Wydarzeń": Każda zmiana konstytucji będzie teraz uwikłana politycznie Polsat News