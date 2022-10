"Hiszpania przekazuje cztery generatorach o mocy 400 kilowatów i jeden o mocy 150 kilowatów, przygotowane przez Siły Powietrzne i Kosmiczne" - poinformowało Ministerstwo Obrony Hiszpanii.

Ukraina. Hiszpania pomoże w dostawach prądu

Jak zaznaczono, sprzęt został już przekazany operatorowi logistycznemu. W ciągu trzech dni trafi do hubu logistycznego w Polsce, który zajmuje się odbiorem i dystrybucją pomocy materialnej dla Ukrainy.

Ministerstwo Obrony Hiszpanii wyjaśniło, że udziela wsparcia w odpowiedzi na pilną prośbę uzgodnioną z Grupą Kontaktową ds. Obrony Ukrainy.

Wcześniej Hiszpania ogłosiła, że planuje dostarczyć Ukrainie cztery systemy obrony powietrznej Hawk.

Kijów: Brak prądu po bombardowaniach

"Tuż przed północą w środę rozpoczęły się w Kijowie wyłączenia prądu spowodowane rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną" - donosi agencja Ukrinform.

"Przerwa w dostawie prądu potrwa do czterech godzin dziennie dla każdego klienta" - informuje Ukrenergo. Urząd nie wyklucza, że czterogodzinne przerwy mogą pojawiać się częściej, np. dwa razy podczas dnia: od 8 do 12-tej i od 20-tej do północy.

Władze Kijowa apelują do mieszkańców o oszczędzanie energii elektrycznej - włączania po kolei urządzeń energochłonnych, jak największego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w godzinach od 17:00 do 23:00. Firmy proszone są o ograniczenie oświetlenia zewnętrznego biur, restauracji i centrów handlowych.

W czwartek w ramach oszczędności na 21 z 38 tras trolejbusowych w Kijowie wyjadą autobusy. Jak informuje Ukrinform tego dnia nastąpi tymczasowe ograniczenie dostaw energii elektrycznej na terenie całej Ukrainy.