W sobotę wieczorem szef Grupy Wagnera, a wcześniej także białoruska agencja Belta, poinformowali, że osiągnięto porozumienie, a bojownicy Prigożyna zaczynają wracać do swoich baz. W komunikatach podkreślano, że zawarto rozejm i rozwiązano konflikt pokojowo, bez żadnych ofiar.

Bunt wagnerowców w Rosji. Kilkanaście ofiar w szeregach rosyjskiej armii

Sam "Kucharz Putina" powiedział w oświadczeniu, że wydał rozkaz odwrotu, "by uniknąć rozlewu krwi". Jak się jednak okazuje, do rozlewu krwi podczas zbrojnego ataku Grupy Wagnera na jednostki podległe rosyjskim władzom faktycznie doszło.



Informacje o 15 ofiarach śmiertelnych wśród rosyjskich żołnierzy przekazał ukraiński portal Focus, powołując się na rosyjskie media lojalne wobec Kremla.



Większość zabitych to członkowie załóg śmigłowca szturmowego i samolotu transportowego, które zostały zestrzelone w sobotę przez bojowników Grupy Wagnera.