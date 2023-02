Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow poinformował na Telegramie, że jeden z jego najbliższych współpracowników generał Apti Alaudinow "został otruty".

Jak wyjaśnił, 8 lutego wojskowy otrzymał kopertę zaadresowaną na niego. "Okazało się, że list został nasączony trującą substancją" - napisał Kadyrow.

List z trucizną

Z jego relacji wynika, że generał szybko zorientował się co jest grane, ponieważ przesyłka miała charakterystyczny, gryzący zapach. "Alaudinow w porę podjął działania: opatrzył ręce i przemył nos" - napisał Kadyrow. Jak dodał, tak samo postąpili współpracownicy generała, którzy mieli kontakt z kopertą.

"Otruci trafili do jednostki medyczno-sanitarnej, gdzie dzięki pomocy medyków, z których jeden był zawodowym toksykologiem, udało się uniknąć poważnych konsekwencji" - przekazał czeczeński przywódca.

Następnie Alaudinow i jego kompani trafili do szpitala w Moskwie. "Teraz wszystko jest z nim w porządku, jego życie i zdrowie nie są zagrożone" - przekazał Kadyrow.

Lekarze pobrali od Czeczenów próbki materiałów biologicznych, które mają wyjaśnić jaką substancją próbowano otruć generała.

Kadyrow poinformował, że wszczęto dochodzenie w sprawie próby zabójstwa oraz prowadzona jest identyfikacja osób zaangażowanych w próbę zamachu.

"Wyniki już są" - dodał nie zdradzając żadnych szczegółów.

"Czeczeńska gra o tron"?

Według twórców profilu "Czeczenia Info" na Facebooku próba otrucia generała Alaudinowa, może być elementem czeczeńskiej "gry o tron".

"Dla nikogo nie jest tajemnicą konflikt Kadyrowa i Alaudinowa, który sukcesywnie buduje swoją pozycję w oderwaniu od przejawów łaski Kadyrowa, nawiązując kontakty m.in. w tzw. republikach ludowych" - czytamy.

"Ostatnio w czeczeńskich mediach społecznościowych pojawiło się wiele filmów mających dyskredytować Alaudinowa - rozpowszechniano informacje na temat braku dyscypliny wśród jego podkomendnych, o samobójstwach w szeregach jego jednostki specjalnej SOBR 'Achmat'. (...) Alaudinow od lat w Czeczenii ma opinię człowieka FSB, więc trudno przypuszczać, aby to ona chciała go wyeliminować. Wiele wskazuje na to, że za próbą otrucia Alaudinowa i skierowania podejrzeń na rosyjską, Federalną Służbę Bezpieczeństwa (z racji na użytą metodę) stoi Ramzan Kadyrow lub jego otoczenie" - dodano.

"Ramzan Kadyrow zawsze krwawo eliminował wszystkich, którzy mogli zagrozić jego pozycji, (...) więc trudno się spodziewać, aby tym razem zaakceptował rosnące wpływy Alaudinowa" - podsumowano.

Apti Alaudinow pełni m.in. funkcję sekretarza Czeczeńskiej Rady Bezpieczeństwa oraz dowódcy czeczeńskiego batalionu "Achmat", który prowadzi działania bojowe na terenie Ukrainy.

W sierpniu 2022 roku Władimir Putin nadał wojskowemu tytuł Bohatera Federacji Rosyjskiej.