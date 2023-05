Służba prasowa założyciela tzw. grupy Wagnera w środę zamieściła odpowiedź na pytanie w sprawie obecnej sytuacji na froncie i doniesieniach o zbliżającej się ukraińskiej kontrofensywie.

Telegram

Prigożyn: Niebawem aktywna faza

Zdaniem Prigożyna kontrofensywa już się rozpoczęła. - Widzimy zwiększoną aktywność lotnictwa wroga, zwiększoną aktywność w obwodzie i na froncie - wymieniał Prigożyn, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

- Jeśli od wewnątrz kontrolujemy front, to na obwodzie niestety sytuacja nie wygląda najlepiej. Nasze flanki, na ile one są niezawodne, to na razie przez grzeczność będę o nich milczeć - mówił. - Już wszystko się rozpoczęło. A kiedy przejdzie w aktywną fazę? Myślę, że już niebawem. Może w najbliższych dniach - dodał.

Prigożyn "żalił się" również, że "armia wroga zaczęła działać poza historycznymi granicami Ukrainy". Jak zaznaczył, miał na myśli "sytuacje z pociągami i dronami".

Ukraińska kontrofensywa. Zełenski: Niebawem będziemy prowadzić ofensywne działania

Informacje o zbliżającej się ukraińskiej kontrofensywie pojawiają się od kilku miesięcy. W połowie kwietnia o możliwej dacie rozpoczęcia mówił premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Jak podkreślał, Kijów nie odczuwa presji ze strony partnerów zagranicznych. - Wszyscy nasi przyjaciele i partnerzy wyraźnie rozumieją, że aby rozpocząć kontrofensywę, trzeba być do niej gotowym w 100 proc., a nawet bardziej - zaznaczył.

W środę o ofensywie mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas niezapowiedzianej wizyty w Finlandii . Zełenski podkreślał, że sojusznicy będą przekazywać broń po tym, jak zobaczą udane działania ukraińskiego wojska na polu bitwy.

- Dlaczego wierzę, że zostaną nam przekazane samoloty? Dlatego, że niebawem będziemy prowadzić ofensywne działania. Jestem pewien, że po nich zostaną nam przekazane samoloty - wyjaśnił.