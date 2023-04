Za śmierć Władlena Tatarskiego, rosyjskiego blogera wojennego odpowiada "grupa radykałów" - uważa Jewgienij Prigożyn. Zdaniem szefa Grupy Wagnera zabójstwa Tatarskiego i Darii Duginy są do siebie podobne, ale "nie obwiniałby reżimu kijowskiego za działania".

