Prigożyn: Weszliśmy z żołnierzami do Rostowa

Podkreślił on, że "jego ludzie są już w mieście".

- Rzucono na nas poborowych, a oni uciekli... My nie walczymy z dziećmi, my nie zabijamy dzieci, dzieci zabija Szojgu, rzucając na front niewykształconych żołnierzy. On postawił przeciw nam 18-letnich chłopców. (...) My walczymy tylko z zawodowymi żołnierzami. Idziemy dalej. Idziemy na całość - mówił Prigożyn.

- Zniszczymy wszystkich, którzy staną na naszej drodze - dodał.

Szef Grupy Wagnera mówił, że "rozkaz o ataku na bazy wagnerowców poszedł bezpośrednio po spotkaniu z ministrem obrony i generałami".

- Oni chcieli zniszczyć oddziały, które nie są pod ich rozkazami, które gotowe są bronić ojczyzny, a ich nie.. - wyjaśnił, nawiązując do tego, że kilka dni temu MON Rosji ogłosił, że każda prywatna armia musi podpisać umowę z resortem.

Poinformował, że "strażnicy graniczni wychodzili i przytulali bojowników".

Prigożyn podał, że "generał Gierasimow wydał rozkaz o poderwaniu samolotów i otwarciu ognia do konwojów jadących pośród cywilnych samochodów i ciężarówek". - Chcę podziękować pilotom, którzy odmówili wykonania zbrodniczych rozkazów - dodał.