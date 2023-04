Prigożyn twierdził, że zajęli Bachmut. Jest odpowiedź strony ukraińskiej

- Powiesili swoją szmatę i powiedzieli, że zajęli Bachmut. No dobrze, niech tak myślą - w taki sposób rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty odniósł się do doniesień Jewgienija Prigożyna o nowym "sukcesie" Grupy Wagnera. To już kolejny raz, kiedy wagnerowcy chwalą się postępami, jednak brakuje jakichkolwiek potwierdzeń.

Zdjęcie Rzecznik wschodniego dowództwa wojskowego Ukrainy zaprzecza doniesieniom Prigożyna o "wzięciu Bachmutu" / Twitter @NOELreports / MUHAMMED ENES YILDIRIM / ANADOLU AGENCY / AFP