Prigożyn obawia się Ukraińców. Apeluje do Kremla

Oprac.: Artur Pokorski Ukraina - Rosja

Jewgienij Prigożyn, szef najemniczej rosyjskiej grupy Wagnera, nadal namawia Kreml do tego, by rosyjskie siły przeszły na wschodzie Ukrainy do obrony - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Wcześniej szef prywatnej firmy wojskowej podał datę rozpoczęcia ukraińskiej kontrofensywy.

Zdjęcie Jewgienij Prigożyn / Alexander Zemlianichenko/Associated Press / East News