Prigożyn mówi o możliwej porażce Rosji. Rozważa wycofanie z Bachmutu

Wideo z wypowiedzią Jewgienija Prigożyna pojawiło się m.in,.na Twitterze Antona Heraszczenki, byłego wiceministra spraw wewnętrznych Ukrainy.

- Jeśli grupa Wagnera wycofa się teraz, to cała ta sytuacja przejdzie do historii. To jasne, że linia frontu się rozpadnie. Upadnie aż do granic z Rosją, a może nawet dalej. Sytuacja ta będzie okrutna dla wszystkich, którzy chronią interesów Rosji - mówił.

Prigożyn: Grupa Wagnera jest cementem

Jego zdaniem najemnicy "przekonali Władimira Putina o swojej niezbędności, tym jak podczas walk w Bachmucie" absorbują uwagę ukraińskich żołnierzy. Stwierdził, że ewentualne wycofanie sił Wagnera z frontu poskutkuje złamaniem linii frontu i w konsekwencji atakiem sił ukraińskich ze wszystkich stron, wdarciem się na teren Ługańskiej Republiki Ludowej, przejęciem kolejnych miast, odbiciem Krymu i "innymi kataklizmami".

Reklama