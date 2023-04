Prigożyn miał osobiście wydawać rozkazy egzekucji Ukraińców. Kazał je też filmować

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Ukraina - Rosja

Jewgienij Prigożyn osobiście wydawał rozkazy egzekucji ukraińskich żołnierzy i żądał ich nagrywania - donosi portal 24 Kanal, powołując się na ustalenia rosyjskiej organizacji praw człowieka Gulagu.net. To za sprawą szefa grupy Wagnera miało dochodzić do torturowania i brutalnych mordów więźniów - zeznał jeden z byłych Wagnerowców. Materiały wideo Prigożyn miał potem wykorzystywać do zastraszania zarówno najemników, jak i walczących w obronie swojego kraju Ukraińców.

Zdjęcie Jewgienij Prigożyn / Alexander Zemlianichenko/Associated Press / East News