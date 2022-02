Prezydent Zełenski: Ukraińcy pokazali światu, kim są

Ukraina - Rosja

Piąty dzień Ukraina broni się przed rosyjskim atakiem. - Po co wam to wszystko? Rosyjskie matki, rosyjscy nauczyciele, rosyjscy przedsiębiorcy, po prostu zwykli ludzie - już 4500 rosyjskich żołnierzy zostało zabitych. Po co tu przyszliście? - pytał w swoim wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przechodząc na rosyjski zaapelował do żołnierzy: - Zostawcie swój sprzęt i odejdźcie. Nie wierzcie swoim dowódcom i propagandystom. Po prostu ratujcie życie. Odejdźcie.

Zdjęcie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT / PAP/EPA