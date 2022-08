- Stany Zjednoczone Ameryki są zobowiązane, by wspierać naród ukraiński, kiedy kontynuuje on swoją walkę, by bronić swojej suwerenności. Jako część tego zobowiązania, z dumą ogłaszam naszą największą dotąd transzę pomocy wojskowej - powiedział prezydent w wydanym oświadczeniu z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, który przypada na 24 sierpnia.

Jak dodał amerykański przywódca, w skład pakietu wejdą systemy obrony powietrznej, systemy artyleryjskie i amunicja, systemy przeciwdronowe i radary. Biden podkreślił, że pakiet jest przygotowany z myślą o długoterminowej obronie Ukrainy.

USA: Nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. "To sygnał zaangażowania na dłuższy czas"

Jak przekazała agencja AP, pakiet obejmuje sprzęt od producentów uzbrojenia, a nie pobierany z magazynów sił zbrojnych USA. Oznacza to, że nie trafi na Ukrainę natychmiast, ale na przestrzeni roku lub dwóch lat. W skład nowych dostaw mają wchodzić m.in. drony.

Cytowani przez AP oficjele zapowiedzieli, że nowy pakiet ma być sygnałem zaangażowania USA na rzecz bezpieczeństwa w regionie na dłuższy czas, czego efektem ma być również utrzymanie zwiększonego kontyngentu wojskowego w Europie.