Prezydent RPA stanowczo. Skrytykował "hojne prezenty Putina"

Oprac.: Karolina Głodowska Ukraina - Rosja

- Nie jest naszym celem, by dostawać od Rosji tego typu prezenty - powiedział do prezydenta Władimira Putina przywódca RPA Cyril Ramaphosa, odnosząc się do oferty Moskwy dotyczącej dostaw tysięcy ton darmowego zboża. Ramaphosa wskazał, kraje Afryki uzależnione są przede wszystkim od ukraińskich dostaw i apelował o wznowienie porozumienia zbożowego. - Nie przybyliśmy tu, by prosić o dary - podkreślał prezydent RPA, krytycznie oceniając propozycję złożoną przez Putina.

Zdjęcie Prezydent RPA Cyril Ramaphosa i prezydent Rosji Władimir Putin / PAVEL BEDNYAKOV / POOL / AFP