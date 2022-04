Prezydent Niemiec nieprzyjęty w Ukrainie. Scholz: To irytujące

Ukraina - Rosja

​Kanclerz Niemiec Olaf Scholz (SPD) powiedział w środę w wywiadzie dla publicznej rozgłośni RBB, że na razie nie wybiera się z wizytą do Ukrainy i pozostawia kwestię swojej podróży do tego państwa "otwartą". Przypomniał, że chęć podróży do Kijowa wyraził prezydent Niemiec, ale spotkał się z odmową ze strony Ukraińców. - To irytujące - stwierdził.

Zdjęcie Kanclerz Niemiec Olaf Scholz / HENNING SCHACHT / POOL / PAP/EPA