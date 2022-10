- Wydaje mi się, że po najnowszych posunięciach Putina wojna będzie trwała jeszcze długo w przyszłym roku - przewiduje w rozmowie z Piotrem Mateuszem Bobołowiczem prezydent Macedonii Północnej.

Jego zdaniem najważniejsze pytanie w tej chwili brzmi: czy Putin jest gotowy na użycie taktycznej broni jądrowej?

- Widzimy, że skoro sytuacja na polu bitwy jest dość słaba dla niego i dla jego armii, to on po prostu podgrzewa, zaostrza retorykę. Nikt nie wie, co ten facet jest w stanie zrobić - rozkłada ręce Stevo Pendarovski.

- Jeśli weźmiemy pod uwagę, że nie był racjonalny w pierwszej chwili, wkraczając do Ukrainę, dlaczego mamy oczekiwać, że ten facet będzie teraz bardziej racjonalny, skoro sytuacja faktyczna jest sprzeczna z jego pierwotnymi planami? - pyta retorycznie.

- Nie widzę nikogo na świecie, kto mógłby z Władimirem Putinem porozmawiać i przekonać go, by był bardziej racjonalny - dodaje.

Pendarovski: Władimir Putin wojny nie wygra

Zdaniem prezydenta Macedonii Północnej Władimir Putin nie jest w stanie wygrać tej wojny. W żadnym wymiarze.

- To absolutnie oczywiste. Także w kategoriach militarnych, nie tylko w kategoriach dyplomatycznych i politycznych, ponieważ został potępiony na samym początku tej wojny w marcu przez 141 państw członkowskich ONZ głosujących przeciwko temu posunięciu Rosji, przeciwko inwazji na Ukrainę - zwraca uwagę.

Relacje Macedonii Północnej z Polską

Stevo Pendarovski przekonuje, że relacje jego kraju z Polską są na "bezprecedensowym poziomie". I przypomina pewien fakt:

- Wszyscy wiedzą z historii, że wielu ludzi uciekało przed wojną domową w Grecji i znalazło schronienie w Polsce w tamtym okresie. Wojna domowa w Grecji miała miejsce w latach 1946-1949, a tysiące macedońskich dzieci uciekających przed wojną domową trafiło do Polski. To pokolenie i ich potomstwo nadal mieszkają w waszym kraju. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni.

- Poza tym zawsze mieliśmy jakąś więź, może dlatego, że etniczni Macedończycy są ludem słowiańskim, tak jak Polacy. I to był prawdopodobnie kolejny powód, dla którego byliśmy tak blisko, może kwestia mentalność. Języki, którymi mówimy, nie są daleko. To mniej więcej ta sama grupa języków, macedoński i polski - przekonuje Stevo Pendarovski w wywiadzie dla radia Wnet.