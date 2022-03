Prezydent USA Joe Biden przybył w piątek do Polski. Jego samolot wylądował o godz. 14 w Rzeszowie. Dokładnie o 14:15 miał powitać go na lotnisku Andrzej Duda. Polski prezydent nie dotarł jednak na czas na lotnisko w Rzeszowie, gdyż jego samolot musiał awaryjnie lądować i zawrócić do Warszawy. Prezydenta USA w Polsce powitał minister Mariusz Błaszczak.

- Program wizyty w Rzeszowie prezydentów Polski i USA zostanie nieznacznie zmieniony; po przylocie prezydenta Andrzeja Dudy do Rzeszowa nastąpi powitanie przez niego prezydenta Joe Bidena - mówił Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Rozmowy Duda-Biden w Warszawie

Biden odwiedzi przebywających w Polsce amerykańskich żołnierzy, w Rzeszowie spotka się z organizacjami wspierającymi uchodźców z Ukrainy. Odwiedzi również punkt recepcyjny na Stadionie Narodowym i wygłosi przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego.

Wizyta Joe Bidena jest czternastą urzędującego prezydenta USA w naszym kraju. Jego wizyta zakończy się w sobotę późnym popołudniem.

W sobotę zaplanowano rozmowy Duda-Biden w Warszawie. Jak podkreślił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, finalizują one kilkumiesięczny okres konsultacji na temat Ukrainy oraz rozmów prezydentów w formacie VTC.

