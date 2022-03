Prezydent Joe Biden w Polsce. Plan wizyty

Oprac.: Jolanta Kamińska Ukraina - Rosja

Prezydent USA Joe Biden rozpoczyna w piątek wizytę w Polsce. Najpierw przyleci do Rzeszowa, gdzie na lotnisku powita go prezydent Andrzej Duda. Biden otrzyma informacje na temat pomocy humanitarnej i spotka się z żołnierzami 82. dywizji powietrznodesantowej. Dopiero potem uda się do Warszawy. W sobotę dojdzie do spotkani z premierem oraz prezydentem Warszawy.

Zdjęcie Prezydent USA Joe Biden / AFP