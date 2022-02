Prezydent Duda: Polska za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w UE

Oprac.: Łukasz Noszczak Ukraina - Rosja

"Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej" - napisał na Twitterze prezydent Polski Andrzej Duda. Jak dodał, "Ukraina ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę. To się Ukrainie należy". W sobotę rano o jak najszybsze przyjęcie swojego kraju do Unii apelował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Warszawie po południu miała miejsce kolejna narada w BBN, która dotyczyła m.in. zabezpieczenia sytuacji na granicy z Ukrainą.

Zdjęcie Prezydent Polski Andrzej Duda / Mateusz Marek / PAP