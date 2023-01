- Wiemy, jak często trudne są relacje pomiędzy naszymi narodami, to wszystko, co dzieje się w ostatnim czasie, to wielkie serce, które Polacy dali i dają, oferując wsparcie naszym ukraińskim sąsiadom, (...) są wzmocnione jeszcze takimi gestami przyjaźni, odwołania do wspólnej tradycji i wspólnych elementów historii - elementów braterstwa i wzajemnego zrozumienia - dodał prezydent.

Prezydent we Lwowie. Komentarze polityków

Wizyta polskiego prezydenta wywołała poruszenie w mediach społecznościowych. Doradca ukraińskiego szefa MSW Anton Heraszczenko zamieścił nagranie z ulic miasta i podziękował Polsce za wsparcie.