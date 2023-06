Prezydenci Polski i Litwy przebywają w Kijowie w związku ze spotkaniem w ramach Trójkąta Lubelskiego, czyli trójstronnego sojuszu między Litwą, Polską i Ukrainą.

Konstultacje w Hadze przed szczytem NATO

We wtorek Andrzej Duda odwiedził Holandię, gdzie odbywały się konsultacje przez zbliżającym się szczytem NATO w Wilnie z udziałem sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, premiera Holandii Marka Rutte, prezydenta Rumunii Klausa Iohannisa, prezydenta Litwy Gitanasa Nauseda, premiera Norwegii Jonasa Gahr Storea, premiera Belgii Alexandra De Croo i premiear Albanii Edi Rama.

- Wszyscy mamy świadomość, że będzie to kluczowy szczyt NATO z uwagi na sytuację bezpieczeństwa w Europie po rosyjskiej agresji na Ukrainę - mówił prezydent Polski w Hadze.

Podczas konferencji prezydent przekazał, że podczas spotkania wymienił najważniejsze obszary o istotnym dla Polski znaczeniu, w tym: wzmocnienie i dalsza adaptacja odstraszania i obrony NATO, zapewnienie długoterminowego wzrostu wydatków obronnych ponoszonych przez wszystkie kraje należące do NATO, wspieranie finalizacji przystąpienia Szwecji do NATO, zapewnienie wsparcia dla Ukrainy i przybliżenia jej do członkostwa w Sojuszu, a także opracowanie długotrwałego podejścia dotyczącego reakcji na rosyjskie zagrożenie.

Rozmowa Dudy i Zełenskiego

Szczyt NATO odbędzie się 11-12 lipca w Wilnie. W ubiegłym tygodniu w wywiadzie dla portalu ukraińskiej telewizji Espreso Andrzej Duda ocenił, że z jego punktu widzenia, jako prezydenta Polski "byłoby najlepiej, gdyby NATO formalnie zaprosiło Ukrainę do wstąpienia do Sojuszu".

W niedzielę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Polski. Prezydenci rozmawiali o sytuacji w Rosji, sytuacji na froncie, o zagrożeniu dla Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej oraz, jak powiadomił Zełenski, "uzgodnili stanowiska przed szczytem NATO".

Telegram Rozwiń

Andrzej Duda odwiedził Kijów 23 lutego 2022 roku na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Po rozpoczęciu inwazji prezydent Polski przyjechał do stolicy Ukrainy w kwietniu ubiegłego roku. Do następnej wizyty doszło w maju 2022 roku, gdy wygłosił orędzie w ukraińskiej Radzie Najwyższej. Na zaproszenie Zełenskiego Duda 23 sierpnia 2022 roku ponownie złożył wizytę w Ukrainie. Ostatni raz prezydent Polski pojawił się w Ukrainie w styczniu 2023 roku we Lwowie.

Więcej informacji na temat wydarzeń w Ukrainie można znaleźć w naszym specjalnym raporcie [TUTAJ]

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!