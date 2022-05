Konsternację we Włoszech wywołały słowa Ławrowa, który odnosząc się do rzekomej "denazyfikacji" Ukrainy przez Rosję mówił między innymi: "to, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miałby być Żydem, nie ma żadnego znaczenia. Według mnie także Hitler miał żydowskie pochodzenie". Zarzucił też Żydom antysemityzm.

Oświadczenie Dureghello zostało opublikowane na profilu wspólnoty żydowskiej z Wiecznego Miasta.

"To jest niedopuszczalne"

Ruth Dureghello napisała: "Stwierdzenia rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa są urojone i niebezpieczne. Przepisują na nowo historię według wzoru Protokołów Mędrców Syjonu, podstawy antysemickiej współczesnej literatury, stworzonej w carskiej Rosji".

Szefowa wspólnoty żydowskiej podkreśliła, że najgroźniejsze jest to, że słowa te padły we włoskiej telewizji "bez żadnego sprzeciwu, a prowadzący wywiad nawet nie przeciwstawił historycznej prawdy wygłoszonym kłamstwom".

"To jest niedopuszczalne i nie może być pominięte milczeniem" - oceniła Dureghello, pytając: "gdzie są granice, jeśli nadal są, i w jakim kierunku zmierzamy?".

"Jeśli pozwala się na kompletne wypaczanie historii, rezultatem będzie osłabiona demokracja, pozbawiona przeciwciał niezbędnych, by mogła się sama bronić" - dodała.