Wcześniej holenderski minister finansów informował parlament, że Niderlandy zamroziły jedynie 6 mln euro rosyjskich aktywów.

Knot: Spodziewamy się, że będzie jeszcze więcej

- To rzeczywiście było niewiele, ale to była wielkość sprzed tygodnia. Mogę powiedzieć, że od tego czasu zamroziliśmy lub skonfiskowali dobrze ponad 200 mln euro i spodziewamy się, że będzie to jeszcze więcej - powiedział prezes banku centralnego Holandii Klaas Knot w programie telewizyjnym.

"Mieliśmy na początku pewne problemy" - dodał.

Agencja S&P obniżyła rating długoterminowego zadłużenia Rosji

Agencja S&P ponownie obniżyła rating długoterminowego zadłużenia Rosji z "CCC-" do "CC" uzasadniając to problemami tego kraju ze spłatą zobowiązań z tytułu denominowanych w dolarach euroobligacji z terminem wykupu w 2023 i 2043 - podał w czwartek Reuters.



"Mimo, że publiczne wypowiedzi rosyjskiego ministra finansów sugerują, że rząd nadal stara się przekazywać właścicielom obligacji płatności, uważamy, że obsługa zadłużenia rosyjskich euroobligacji, które zapadają w ciągu najbliższych kilku tygodni, może napotkać podobne trudności techniczne" - podał S&P.

Według czwartkowych informacji Reutersa ze źródeł rynkowych, niektórzy wierzyciele otrzymali w dolarach odsetki od rosyjskich obligacji, których płatność przypadała na ten tydzień. Inni powiedzieli, że mają je dopiero otrzymać, ale są co do tego optymistyczni.