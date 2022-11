Premierzy Polski, Ukrainy i Litwy podpisali wspólną deklarację w Kijowie

Wspólną deklarację podpisali szefowie rządów: Ukrainy Denys Szmyhal, Polski Mateusz Morawiecki oraz Litwy Ingrida Simonyte.

"Podczas spotkania Trójkąta Lubelskiego premier Mateusz Morawiecki, premier Ukrainy Denys Szmyhal i premier Litwy Ingrida Simonyte podpisali Deklarację Premierów Trójkąta Lubelskiego o wspólnej współpracy" - przekazano na Twitterze.

- Ważnym wynikiem tego spotkania jest podpisanie wspólnego oświadczenia szefów rządów Ukrainy, Litwy i Polski, w którym podkreślono istotny wkład Trójkąta Lubelskiego w konsolidację wsparcia międzynarodowego dla Ukrainy oraz przeciwdziałania agresywnej polityce Rosji (...) - powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Wskazał, że wśród najważniejszych zadań jest także zbadanie zbrodni wojennych Rosji na Ukrainie oraz pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które ich dokonują.

Premier Morawiecki w Kijowie: Ta wojna jest testem dla całej społeczności międzynarodowej

Podczas wspólnej konferencji prasowej z szefami rządów Ukrainy i Litwy, Morawiecki wskazywał, że "działamy wspólnie, by zapewnić dostawy żywności z Ukrainy do Afryki obraz krajów azjatyckich, aby wspólnie zbudować lepszy świat w tych bardzo trudnych czasach".

- Współpracujemy nie tylko w zakresie interesów Europy Środowej i Wschodniej, ale również na rzecz 70 mln osób w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie, którym grozi głód - podkreślił polski premier.

Mateusz Morawiecki zwracał uwagę, że rosyjska blokada ukraińskich portów jest w istocie blokadą instynktów ludzkich i humanitarnych. - Ukraina wraz z Polską i Litwą, naszymi partnerami europejskimi - robimy wszystko, co w naszej mocy, aby odblokować ukraińskie porty, by móc eksportować zboże z Ukrainy do Afryki na Bliski Wschód - mówił premier.

- Europa zauważyła zagrożenie ze strony Rosji zbyt późno. Teraz nie należy czekać tak długo na to, by pomóc Ukrainie. Ta wojna skończy się, gdy odzyskamy każdy dom i szkołę, każdy szpital i każda drogę - mówił podczas spotkania premier Morawiecki.

- Tutaj, z Kijowa, ze stolicy wolnej, niezależnej Ukrainy, wzywamy cały wolny świat, aby wspierał Ukrainę. Rosja atakuje infrastrukturę cywilną Ukrainy, chce wygenerować ogromny kryzys humanitarny. To są barbarzyńskie działania. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby z tym walczyć - powiedział szef polskiego rządu.

Dodał również, że Polska wspiera wysiłki obronne Ukrainy, wspiera też pomoc humanitarną, dlatego że kluczowym jest, aby pomóc Ukraińcom przetrwać nadchodzące ciężkie miesiące zimowe.

- Ta wojna jest testem dla całej społeczności międzynarodowej. Możemy patrzeć, jak ludzie umierają z głodu, albo możemy powstrzymać tę sytuację. (...) Niech żyje niepodległa Ukraina oraz przyjaźń pomiędzy Litwą, Ukrainą i Polską - powiedział Mateusz Morawiecki. - Jestem pewien, że nasze solidarne partnerstwo doprowadzi do pokonania barbarzyńskich rosyjskich ataków - podkreślił.

Premier Litwy: Wojna przeciw Ukrainie nie ma granic

- Hasło "Za wolność naszą i waszą", które jednoczyło nasze narody przez stulecia, jest nadal aktualne dzisiaj. Ukraina bowiem walczy nie tylko o własną wolność, lecz także o naszą. I nasze wsparcie dla Ukrainy musi być i będzie kontynuowane - oświadczyła premier Litwy Ingrida Simonyte.

Szefowa litewskiego rządu zwróciła uwagę, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie zaczyna rozlewać się na terytoria innych państw.

- Litwa już dawno uprzedzała, że rosyjska wojna przeciw Ukrainie nie ma granic. W ubiegłym tygodniu zabitych zostało dwóch obywateli Polski. I tylko Rosja ponosi odpowiedzialność za to tragiczne zdarzenie - podkreśliła premier Litwy.