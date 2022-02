Premier Ukrainy podziękował Polsce. "Powodzenia dziś w Berlinie"

"Rosja bombarduje ukraińskie miasta. Cierpią cywile. Ukraina broni się i będzie się bronić" - pisze premier Szmyhal. "Potrzebne jednak jak najszersze sankcje na rosyjskiego agresora" - podkreśl. "Odłączycie ich od systemu SWIFT! Sektor energetyczny! Dziękuje za wsparcie Polsce w tym zakresie. Powodzenia dziś w Berlinie, Mateusz Morawiecki" - dodał.

Do wpisu premiera Ukrainy odniósł się rzecznik polskiego rządu Piotr Müller. "Zrobimy wszystko co możliwe!" - napisał na Twitterze.

Szef polskiego rządu wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą spotka się w sobotę w Berlinie Kanclerzem Olafem Scholzem. Jak napisał przed rozmowami Morawiecki, ma on zamiar przekonać Scholza do pilnych działań na rzecz powstrzymania rosyjskiej agresji na Ukrainę. Podkreślił, że "tylko szybkie, dotkliwe sankcje mogą nas do tego przybliżyć".

Morawiecki spotka się z Scholzem

- Przyjechałem do Berlina, by wstrząsnąć sumieniem Niemiec; aby zdecydowali się w końcu na rzeczywiście miażdżące sankcje, które wpłyną na decyzje Kremla - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą spotka się z kanclerzem Olafem Scholzem. Jak dodał Morawiecki, przez Nord Stream 2 - rurociągiem łączącym Niemcy i Rosję - płynie nie tylko gaz, ale i "krew dzieci, matek oraz żołnierzy" poległych podczas ataku na Ukrainę.



