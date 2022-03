Podczas swojego wystąpienia na Zamku Królewskim Joe Biden zwrócił uwagę na "hojność warszawiaków i wszystkich Polaków". Premier Morawiecki przekazał, że to niejedyne podziękowania za polską pomoc dla uchodźców.

Szef rządu napisał w sobotę późnym wieczorem na Twitterze, że codziennie zbiera "podziękowania od przywódców z całego świata za to, co robi Polska".

"Te podziękowania nie należą się mnie, rządowi czy samorządom. One należą się całemu narodowi" - ocenił premier.

"To, co się dzieje, tyle dobra, ile jest wokół, daje mi pewność, że Putin nie wygra tej wojny" - dodał.

Amerykańskiego prezydenta poruszyła hojność Polaków

W sobotę zakończyła się dwudniowa wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. W sobotę spotkał się on z uchodźcami na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Podczas przemówienia na Zamku Królewskim podkreślił, że podczas spotkania z ukraińskimi uchodźcami w punkcie pomocy na Stadionie Narodowym w Warszawie, widział łzy w oczach matek, które próbowały pocieszyć swoje dzieci, a jedna mała dziewczynka zapytała go po angielsku, co będzie z jej bratem i tatą, czy znowu ich zobaczy. Prezydent USA powiedział też, że uderzyła go hojność warszawiaków i wszystkich Polaków, "głębia ich współczucia, gotowość świadczenia pomocy, tego, by otworzyć serce".