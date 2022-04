- Skontaktuję się z kanclerzem Niemiec. Będę przekonywał, że trzeba przywrócić bezpieczeństwo na Ukrainie przez odejście od rosyjskiego gazu, ropy i węgla. Ważne jest też przekazywanie amunicji i ciężkiego sprzętu Ukrainie - mówił Mateusz Morawiecki podczas wypowiedzi w gospodarstwie rolnym w Załężu Dużym.

W czwartek rano, na antenie Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller zaznaczył, że "nie chce wchodzić w szczegóły dotyczące przekazywania broni Ukrainie", ale jednocześnie przyznał, że rząd rozważa, "czy nie przedstawić pewnego podsumowania skali tej pomocy". - Mówimy o miliardach złotych - zaznaczył.

- Niestety, to, co robi kanclerz Scholz od wielu tygodni, stawia ogromny znak zapytania, jeśli chodzi o intencje. Ten znak zapytania stawia nie tylko polski rząd i partnerzy europejscy, ale również opinia publiczna w Niemczech - zauważył. - Nie rozumiem tych zachowań. Bezpieczna Ukraina to bezpieczna Unia Europejska, ale rozumiem, że sieci rosyjskich powiązań finansowych, biznesowych, politycznych w Niemczech są dużo większe, niż wszystkim się wydawało - dodał.

